O vestido de noiva de Diana como nunca o vimos

O dia 29 de julho de 1981 ficará sempre marcado para os ingleses como o dia em que o príncipe Carlos e Diana Spencer se casaram, na Catedral de St Paul's, em Londres. Inglaterra parou e o mundo também, não fosse esta uma das princesas mais amadas da história da família real britânica. Para David Emanuel foi o dia em que ajustou o véu e compôs as mangas com folhos do vestido em branco marfim, como também sussurou ao ouvido da princesa palavras doces, mesmo antes de esta entrar na catedral.

Designer do vestido de noiva de Diana recorda o dia. "Foi mágico" Foto: Royal Style in the Making

Diana usou um vestido de noiva majestoso que a dupla de designers Elizabeth & David Emanuel imaginou para ela, com 10 mil lantejoulas de madrepérola e uma cauda de quase oito metros, a mais longa na história dos vestidos de noiva da realeza. "Foi há muito tempo querida" conta o designer a Hannah Marriott, jornalista do The Guardian. "Mas quando falo dele [do vestido], volta num instante, como se fosse ontem. Foi mágico," recorda Emanuel, que foi o último a falar com Diana antes de a princesa entrar na igreja.



Em junho de 2021, o vestido de noiva de Diana será a peça protagonista da exposição "Royal Style in the Making", a ter lugar no palácio de Kensington. O vestido de Diana, que não é exibido publicamente desde que os príncipes Guilherme e Harry o herdaram em 2014 (depois de ambos terem feito 30 anos) promete roubar as atenções às restantes peças da exposição, onde se incluem outras raridades como o vestido que a rainha mãe usou na sua coroação, em 1937.

Diana e Carlos, no dia do casamento. Foto: Getty Images

Emanuel passou dois verões como estudante a trabalhar com o costureiro da rainha, Hardy Amies, assistindo a apresentações sucessivas de esboços de peças ao palácio. "Foi então que percebi que era isto que eu queria ser - adoro tudo isto", diz ao The Guardian. Conheceu Elizabeth, sua mulher e designer com quem fez dupla, em meados dos anos 70, e mais tarde tornou-se num dos designers preferidos de Diana, além de seu confidente. Foi também ele que fez consultoria na série The Crown, ajudando a escolher o tom certo da réplica do vestido que Emma Corrin, que interpretou Diana, usou na série.