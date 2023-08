Princesa Diana teve um segundo vestido de casamento e não sabia

O vestido de noiva desenhado por David e Elizabeth Emanuel que Diana usou. Aqui à saída da Catedral de St. Paul após seu casamento a 29 de julho de 1981. Foto: Getty Images

dafoi precisamente aquele de que todos nós nos lembramos, umbordado come decorado. Umque ficou para a história. Mas aquele sobre o qual queremos agora falar é um, guardado, que foi criado sem o consentimento da própria Diana.Oseste design secreto foram os mesmos que desenharam o vestido que Diana acabou por usar,e a sua então esposa. Foram eles que tiveram que fazer os impossíveis para manter o design final em segredo.Acontece que essa tarefa se revelou hercúlea, e nos dias que se aproximaram do casamento, a dupla de designers teve tanta dificuldade em evitar que escapasse qualquer informação cá para fora, que se viram obrigados a tomar medidas extremas:Estenunca foi finalizado e era significativamentedo que o que Diana realmente veio a usar. Agora, a designer Elizabeth revelou, pela primeira vez, os, numa entrevista exclusiva à revista britânica Hello . A designer partilhou também que "foi feitocom detalhesrecortados na bainha e nas mangas. Pequenasforam".Até hoje,quaisquer do mesmo. Mesmo após o casamento de Diana e Carlos III, o design conseguiu. Elizabeth comentou também sobre o cuidado com a peça utilizada no casamento por Diana e que dois guardas vigiavam-no: "Havia alguém lá 24 horas por dia. Colocámos persianas em todas as nossas janelas e fios de cores falsas nos caixotes de lixo porque as pessoas estavam a mexer neles".À revista Hello, Elizabeth deu maisque antecederam o casamento: "[Diana] pediu-nos para manter isto mesmo em segredo, o que fizemos. Mas acho que houve tanto interesse quando ela usou o vestido preto [ conhecido como o vestido da vingança , que Diana usou no dia em que Carlos confessou o romance com Camilla], que a imprensa queria saber quem estava a desenhar o seu vestido de noiva, e eles tiveram que anunciá-lo naquele momento".Hoje em dia,veste estrelas do mundo da música, cinema e moda, incluindo, tendo no passado vestido figuras emblemáticas comoUma carreira que já conta com quatro décadas na indústria da Moda.