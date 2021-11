Da princesa Mako ao príncipe William. 8 membros da realeza que fugiram à tradição e casaram com cidadãos comuns

Princesa Mako e Kei Komuro

Princesa Mako e marido Kei Komuro, outubro 2021 Foto: Getty Images

Foi em 2012, quando estudava na Universidade Cristã Internacional de Mitaka, que a princesa Mako conheceu o futuro marido, Kei Komuro, que na altura estudava advocacia.

Filha do príncipe herdeiro Fumihito e da princesa Kiko, Mako casou finalmente com Kei Komuro no passado dia 26 de outubro, quatro anos depois de terem anunciado o noivado.

Esta foi uma união que gerou bastante controvérsia até ao próprio dia do casamento, devido aos problemas financeiros relacionados com a família do advogado. Como dita a lei japonesa, Mako perdeu o título de princesa imperial e todos os direitos que tinha até agora como membro da família imperial japonesa.

Príncipe Harry e Meghan Markle

Meghan Markle e Príncipe Harry no evento Commonwealth Day Youth. Foto: @thecatwalkitalia

O casamento de Harry e de Meghan Markle, antiga atriz, foi e continua a ser um caso polémico, por diversos motivos.

O casal conheceu-se em 2016 através de amigos mútuos, casando-se dois anos depois, em 2018. Porém, após meses de escrutínio social, Harry e Meghan tomaram a decisão de renunciar aos respetivos títulos reais e de abandonar os deveres enquanto membros seniores da família real britânica.

Príncipe William e Kate Minddleton

O casamento de William e Kate a 29 de abril de 2011 foi visto por milhões de pessoas em todo o mundo

Tal como o irmão mais novo, também o príncipe William se casou com uma cidadã que não pertence à realeza. O casal conheceu-se no início de 2000, enquanto frequentavam a Universidade St. Andrews, na Escócia.

Noivos desde novembro de 2010, casaram-se um ano depois, a 29 de abril de 2011, sendo que a dispendiosa cerimónia foi assistida por milhões de pessoas um pouco por todo o mundo.

Príncipe Rainier do Mónaco e Grace Kelly

Princesa Grace e príncipe Rainier do Mónaco no dia do seu casamento, 1956 Foto: Getty Images

Rainer do Mónaco e Grace Kelly, outro casal que ficará para sempre gravado na história.

Em 1955, Rainer apaixonou-se por Grace, uma atriz americana em ascensão, quando esta filmava a obra Ladrão de Casaca, de Alfred Hitchcock.

Depois do casamento em 1956, Grace Kelly deixou Hollywood. Contudo, continuou a narrar alguns documentários até ao dia da sua morte, em 1982.

Príncipe Alberto do Mónaco e Charlene Wittstock

Princesa Charlene do Mónaco e Príncipe Alberto Foto: Getty Images

Décadas mais tarde, Alberto do Mónaco repetia a proeza de Rainier.

Um ano depois de assumir o poder, o príncipe Alberto conheceu a atual princesa Charlene do Mónaco, uma antiga nadadora sul-africana. Os amantes de desporto casaram-se em julho de 2011, e têm atualmente dois filhos, Jacques e Gabriella.

Rei Felipe de Espanha e Letizia Ortiz

Felipe de Espanha e princesa Letizia, 2004 Foto: Getty Images

Letizia Ortiz era uma conhecida jornalista em Espanha, antes do seu casamento com Felipe VI, em 2004.

O casal conheceu-se no início de 2000 e manteve a relação em segredo até ao dia do seu noivado, em novembro de 2003. Até hoje, a princesa das Astúrias e o marido continuam a ser um dos membros da realeza mais mediáticos e falados, dos media às redes sociais.



Princesa Victoria da Suécia e Daniel Westling

Princesa Victoria da Suécia e Daniel Westling, 2010 Foto: Getty Images

Se não fosse real, teria de ser inventada. A verdade é que a história de amor de Victoria e Westling faz as delícias dos amantes de filmes românticos.

A princesa apaixonou-se pelo futuro marido, na altura o seu treinador de desporto, em 2002. Contudo, a relação manteve-se discreta durante anos, tendo sido oficializada matrimonialmente em 2010. Como tal, Wellington tornou-se príncipe Daniel, duque de Västergötland.

Príncipe Haakon da Noruega e Mette-Marit

Príncipe Haakon da Noruega e Mette-Marit, 2001 Foto: Getty Images

A relação do príncipe Haakon com Mette-Marit não foi bem recebida ao início, pois esta era mãe solteira e tinha um passado associado a drogas. Porém, contra tudo e todos, o casal ultrapassou os problemas e acabou por se casar em agosto de 2001.