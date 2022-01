Os membros da realeza que têm tatuagens (e onde as têm)

em 2015,

filha mais nova da infanta Elena da Espanha e do seu ex-marido (e ex-duque de Lugo), o polémico Jaime de Marichalar, também ostenta tatuagens, pelo menos uma. No seu pulso direito, tem duas pequenas riscas, de significado desconhecido.

À lista de pequenas loucuras de Stephanie do Mónaco - como casar com o seu guarda-costas ou ter um filho fora do casamento - estão as tatuagens. Talvez influenciadas pelas mãe, as suas duas filhas, de 21 e 27, também decidiram tatuar.

Carlota Casiraghi, 35, filha da princesa Carolina do Mónaco, tem uma estrela tatuada na barriga. Mais nova, com 26, Lady Amelia Windsor , a neta do duque de Kent que é modelo, também optou por tatuar um tigre sobre os ombros, mas também tem uma pequena tatuagem na linha do peito. Lady Amelia Windsor Foto: @amelwindsor Também, 35,

Apesar de existirem regras protocolares que impedem algumas decisões mais pessoais, as tatuagens não são proibidas nas famílias reais (que seja público). Sofia Hellqvist, que casou com o duque da Varmlândia sueca, tem várias. O casamento foi polémico, na altura, devido ao seu passado como modelo para publicações eróticas e à sua participação num reality show. Agora, como princesa, mostra-os menos, mas no dia do seu casamento parecia determinada em não esconder a tatuagem de estilo oriental que tem na parte de trás do pescoço. A filha mais velha da princesa, que é designer, tem uma tatuagem a preto na lateral do seu braço direito. Pauline Ducruet fez a tatuagem suficientemente pequena para dissimulá-la sempre que necessário. Mas vêmo-la na perfeição. Tal como a da irmã mais nova, Camille, que por sua vez tem duas tatuagens, ambas discretas, um pequeno coração e o símbolo do ohm.