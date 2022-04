Princesa Mako do Japão: de realeza a estagiária em Nova Iorque

Anteriormente conhecida por princesa Mako do Japão, a jovem de 30 anos deixou o título real para trás quando encontrou o seu verdadeiro amor, Kei Komuro, namorado dos tempos da faculdade. Renunciando à realeza, a filha mais velha dos príncipes herdeiros casou com Kei e juntos mudaram-se para Nova Iorque, EUA, no ano passado, onde este é advogado.

Uma vez na nova residência, Mako era livre para seguir os seus sonhos, e parece ser exatamente o que fez, como noticiou o Times Japão. De acordo com a imprensa, a ex-princesa arranjou recentemente um estágio não remunerado no Museu Metropolitano de Arte, onde está a ajudar voluntariamente a preparar uma exposição de pinturas inspiradas na vida de um monge do século XVIII. No futuro, possivelmente, poderá encontrar um emprego na mesma área, visto que, aquando o casamento, Mako rejeitou todas as regalias financeiras, ente outras, que tinha no Japão.

A jovem licenciou-se em Arte e Herança Cultural na Universidade Cristã Internacional, em Tóquio, estudou História da Arte na Universidade de Edimburgo, Escócia, e tem um mestrado em Estudos de Museus e Galerias de Arte pela Universidade de Leicester, Inglaterra.