Quem é Ingrid da Noruega, a princesa desconhecida que será rainha?

Celebrou a entrada na vida adulta no mês passado, a 21 de janeiro, e será apenas a segunda rainha da Noruega, um marco que não acontece desde o século XV – a primeira foi Margarida I, que reinou entre 1387 e 1412. Ingrid Alexandra é neta do rei Haroldo V da Noruega e é a única filha do príncipe Haakon e da princesa Mette-Marit.

Ocupa o segundo lugar na corrida para a monarquia, a seguir ao seu pai. Mas isto só porque o príncipe Haakon se certificou do mesmo. Até 2004, a lei norueguesa ditava que o herdeiro ao trono seria obrigatoriamente o primogénito, independentemente se este tivesse irmãs mais velhas. Neste caso, Ingrid tem um irmão mais novo, o príncipe Sverre Magnus, com 16 anos, e um meio-irmão da parte da mãe, Marius Borg Høiby, com 25 anos.

Mas, afinal, quem é esta princesa de que pouco ou nada ouvimos falar? A fim de ter uma vida normal, os pais colocaram-na numa escola primária pública, em Oslo, a mesma onde Marius estudou. Só recentemente é que a jovem começou a aparecer em eventos públicos, como a vez em que, com 15 anos, apresentou ao príncipe William e à duquesa de Cambridge uma escultura no parque batizado com o seu nome. O parque de esculturas Princesa Ingrid Alexandra foi criado para celebrar o 25º aniversário do reinado do rei Haroldo.

The Duke and Duchess, accompanied by the Norwegian Royal Family, visit the Princess Ingrid Alexandra Sculpture Park within the Palace Gardens



No mesmo ano, em 2016, participou com o monarca na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos da Juventude de inverno, em Lillehammer. Tal não é de estranhar, tendo em conta que a futura rainha é uma grande fã de desporto. Em 2020, ganhou a medalha de ouro nacional de surf. Pratica ski sempre que pode e gosta de kickboxing.

Com o assinalar dos seus 18 anos, a jovem vê-se agora com mais responsabilidades públicas, tendo até um gabinete próprio no palácio real. No entanto, a sua educação não será descurada, segundo um comunicado da casa real. Até agora, não sabemos a escolha de Ingrid para o ensino superior.

Uma questão a ter em conta é a possibilidade de uma carreira militar. A propósito da recente visita de Ingrind e do seu pai ao Centro Nacional de Operações Logísticas em Sessvollmoen, o príncipe recorreu aos meios de comunicação para confirmar que a princesa ainda não tinha completado os testes militares iniciais, obrigatórios para todos os maiores de 18 anos, embora já tenha visitado as Forças Armadas por duas vezes e a Força Aérea. Nestas ocasiões, teve oportunidade de fazer paraquedismo e de voar num avião de caça F-16.



A conversa sobre uma possível carreira militar surgiu no aniversário da princesa, pois é tradição que o monarca do país enevergue o título de Supremo Comandante das Forças Armadas. Além disso, tanto o atual rei como o príncipe herdeiro foram educados na Academia Naval e na Academia de Guerra. Espera-se que Ingrid faça os testes no outono ou na próxima primavera, avançou o site Royal Central.