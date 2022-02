Máxima e Guilherme da Holanda celebram 20 anos de casamento

Foi há duas décadas que a rainha Máxima Zorreguieta Cerruti, natural da Argentina, e o rei Guilherme Alexandre da Holanda deram o nó numa cerimónia de requinte em Amesterdão, quase um ano depois do anúncio oficial do seu noivado. Na altura, em 2001, foi a rainha Beatriz, mãe de Guilherme, que partilhou a novidade. O anel de noivado era magnífico, com um diamante oval alaranjado no centro, a fim de representar a cor da casa da família real – a Casa Orange-Nassau.

No dia do casamento, Máxima deslumbrou tudo e todos num vestido Valentino de seda feito à medida. O decote manteve-se subido, numa espécie de gola alta larga, a saia foi desenhada em evasé e as mangas eram de três quartos. A imponente cauda media cinco metros.

A tiara, um acessório que não poderia faltar, foi completamente personalizada. Para a ocasião, a argentina redesenhou a tradicional Tiara Pearl Button, a mesma que a rainha Beatriz envergou no dia da sua coroação, substituindo as pérolas por estrelas de diamantes.

Os convidados do dia incluíam membros da realeza europeia, como o príncipe Carlos de Inglaterra, o conde e a condessa de Wessex, o rei Alberto II e a rainha Paola da Bélgica, a rainha Margarida II da Dinamarca, o príncipe Paulo e a princesa Maria-Chantal da Grécia, a rainha Noor da Jordânica, o príncipe Alberto do Mónaco, entre outros.

Tal como nos casamentos britânicos, o casal passeou pelas ruas de Amesterdão a bordo da Carruagem Dourada, um presente que a rainha Guilhermina recebeu em 1898. O casal tem três filhas: Catharina-Amalia, de 18 anos, Alexia, de 16 anos, e Ariane, de 14 anos.

