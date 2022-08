As inspiradoras imagens do casamento de Simon Jacquemus e Marco Maestri

Depois de um ano de noivado e quatro de namoro, Simon Porte Jacquemus, designer francês, casou com o namorado de longa data Marco Maestri, no passado sábado, 27 de agosto. A cerimónia aconteceu na Câmara Municipal de Charleval, uma aldeia pacata da região Provence-Alpes-Côte d'Azur, em França, e contou com uma lista de convidados que incluiu várias amigas do designer.

Cores claras, principalmente o branco, e peças recentes e outras mais antigas do criador foram a escolha de eleição dos especiais convidados. Liline Jacquemus, avó de Simon Porte, deslumbrou com um vestido branco de corte a direito, ao lado do neto que optou por um fato azul escuro.

Dua Lipa, uma das convidadas, escolheu um longo vestido branco transparente da nova coleção do criador, Le Papier, e juntou-se a nomes como a designer Jeanne Damas, a modelo Mica Argañaraz, o rapper Damso, as modelos Didi Stone, também em Jacquemus, e Tina Junakey, mulher de Vincent Cassel, e ainda a criadora Amina Muaddi.