10 casais célebres que demoraram a encontrar o amor

1 de 10 / Jennifer Lopez e Ben Affleck Namoraram entre 2002 e 2004, mas na altura não deu certo. Só em 2021, e muito inesperadamente - pois terminaram ambos relacionamentos recentes, Ben com Ana de Armas e Jennifer com A-Rod - é que Jennifer e Ben voltaram a encontrar-se. Entretanto, casaram em Las Vegas.

2 de 10 / Barbara Streisand e James Brolin Um encontro às escondidas em 1996 ditou o início deste romance entre Streisand e Brolin, que na altura tinham 54 e 56 anos, respetivamente. O casamento dura até aos dias de hoje, e mais forte do que nunca.

3 de 10 / Príncipe Alberto e Charlene do Mónaco Este casal real conheceu-se pela primeira vez há 22 anos, numa prova dos Jogos Olímpicos em que Charlene estava a competir. O príncipe e a princesa consorte tornaram a relação pública em 2006, e o pedido de casamento foi anunciado em 2010.

5 de 10 / Amal e George Clooney Depois de várias tentativas de encontrar um amor duradouro, em 2013 Clooney conheceu a advogada Amal Alamuddin. Segundo a revista US, a advogada demorou algum tempo a acreditar nas intenções de Clooney. Casaram-se em 2020, e têm gémeos - Ella e Alexandre, de cinco anos.

6 de 10 / Gwen Stefani e Blake Shelton Este casal conheceu-se por um amor maior que os une - a música - enquanto jurados do programa americano The Voice, em 2014. Nesse ano foram criando uma relação de amizade, que mais tarde se transformou numa paixão. Stefani e Shelton, que deram o nó em 2021, já têm duas músicas em conjunto.

7 de 10 / Nicole Kidman e Keith Urban Conheceram-se em 2005 e no ano seguinte já estavam casados. Passaram por momentos mais complicados, como o vício de álcool de Keith Urban, mas superaram, e mantém-se juntos. O casal continua a aparecer em passadeiras vermelhas, mais apaixonados que nunca.

8 de 10 / Elton John e David Furnish Numa relação desde 1993, este casal apenas se casou em 2005, ano em que se tornou legal o casamento entre casais homossexuais nos Estados Unidos da América. Uma união de quase três décadas, que conta com dois filhos que nasceram através da mesma barriga de aluguer.

Foto: Getty Images