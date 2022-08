Divórcios reais. Quem é Nathalie da Dinamarca, a discreta sobrinha da rainha Margarida II?

Nasceu em 1975 e é a mais nova de três irmãos, fruto da relação da princesa Benedita da Dinamarca, irmã da rainha Margarida II, com o príncipe Ricardo de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, parte da antiga nobreza alemã.

Tal como os seus irmãos Gustavo e Alexandra, Nathalie cresceu na Alemanha, na residência oficial do pai, o castelo de Berlegurg, situado numa localidade rural rodeada por vastas florestas no norte da Renânia. E embora os três fossem sobrinhos de Margarida II e da rainha Anne-Marie da Grécia, não tinham direito ao trono dinamarquês, uma vez que a lei de sucessão dita que os parentes da monarca têm de ser educados em território dinamarquês a fim de manterem os seus direitos dinásticos.

Princesa Benedita da Dinamarca com as filhas Alexandra e Nathalie no Castelo de Berleburg na Alemanha, 1984 Foto: Getty Images

Talvez por ter crescido em torno de tamanha natureza, não seja de estranhar que uma das suas grandes paixões se tenha revelado a equitação, um hobbie que a levou ao nivel profissional. A nacionalidade da mãe e a mudança para a Dinamarca em 1996, quando tinha cerca de vinte anos, permitiu-lhe representar o reino em diversas competições nacionais, chegando inclusive a ganhar uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2008 e a participar, em 2012, nos jogos de Londres.

Princesa Nathalie de Sayn-Wittgenstein-Berleburg durante o oitavo dia dos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008 Foto: Getty Images

Curiosamente, o amor pela equitação não lhe proporcionou apenas vitórias, mas também lhe deu a conhecer o amor - Alexander Johannsmann, empresário alemão ligado ao ramo equestre. Após quatro anos de namoro, deram o nó numa cerimónia civil em 2010, marcando a primeira página de todos meios de comunicação da Dinamarca, seguida de uma cerimónia religiosa em 2011, na igreja evangélica do Castelo de Bad Berlebrug, onde esteve presente a rainha Margarida II, o príncipe Frederico da Dinamarca, a sua mulher Maria, a rainha Ana Maria, o príncipe Nicolau e a sua mulher Tatiana.

Princesa Nathalie e Alexander Johannsmann celebraram a cerimónia religiosa a 18 de junho de 2011, na Alemanha Foto: Getty Images

Para a ocasião, Nathalie optou por um design de Henrik Hviid estilo anos 60, com detalhes florais e renda. E como manda a tradição, deslumbrou com a tiara Khedive do Egito, uma joia que a sua bisavó, a princesa Margarida de Connaught, usou no seu casamento em 1905. Entre as duas comemorações, o casal foi abençoado com o primeiro filho, Konstantine, hoje com 12 anos, e mais tarde, em 2015, com a princesa Louisa, de sete anos.

Rainhas Margarida da Dinamarca e Ana Maria da Grécia no casamento da princesa Nathalie e de Alexander, 18 de junho de 2011 Foto: Getty Images

No entanto, esta não se trata de uma história com o final feliz, qual filme da Disney, como confirmou a casa real dinamarquesa à revista Billed Bladet, que anunciou a separação dos apaixonados. Nathalie, de 47 anos, e Alexander, 44 anos, colocaram um ponto final na relação depois de mais de uma década juntos.

Atualmente, a filha da princesa Benedita e sobrinha de Margarida e Ana Maria continua no ramo equestre, como criadora e treinadora de cavalos. Segundo a casa real, Konstantine e Louisa irão viver com a mãe na Alemanha.