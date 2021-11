Pete Davidson. O comediante que vive com a mãe e dorme com as estrelas

Ator e comediante, a sua carreira na Sétima Arte teve início em 2013 e desde então que participou em inúmeros programas e filmes como Guy Code, Broklyn Nine-Nine e Esquadrão Suicida, para além de fazer parte do elenco da série de comédia The Saturday Night Live. No entanto, não foram apenas os dotes de comediante que tornaram Pete Davidson uma figura conhecida, foi também (e talvez mais) a sua vida fora do ecrã, nomeadamente as relações amorosas que teve com algumas das mais belas estrelas de Hollywood.

Pensa-se que a primeira relação séria de Davidson tenha sido com a atriz Cazzie David, filha de Larry David. O par namorou durante dois anos e meio, terminando a relação em maio de 2018. No mesmo mês (chocante), o ator anunciava oficialmente a sua relação com a cantora Ariana Grande - um namoro bastante curto que contou com tatuagens, a canção Thank You Next e até um noivado.

Numa entrevista com Charlamagne Tha God, o nova-iorquino admitiu que sabia que a sua relação tinha chegado ao fim quando soube que Mac Miller, ex-namorado de Ariana, tinha morrido de overdose, em setembro de 2018.

A carregar o vídeo ...

Meses depois, em março de 2019, Davidson era visto aos beijos com a atriz Kate Beckinsale, durante um jogo de hóquei em patins no gelo. Ao LA Times, Beckinsale, 20 anos mais velha que Davidson, disse que "nunca estive nesta posição antes - nunca namorei com ninguém que viesse com a sua própria quota de travessuras. É tudo bastante chocante, e algo a que nos habituarmos. Acho que se gostasse menos da pessoa, desistiria dela. Se esse fosse o principal objetivo da relação, haveria um problema. Mas não é." O romance casual acabou por terminar em abril de 2019.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por pete davidson updates (@petedavidsonrares)

No verão desse mesmo ano, surgiram rumores de um possível namoro com Margaret Qualley enquanto a atriz estava em Veneza, Itália, a promover o filme Seberg. "Eles têm uma boa relação", contou a mãe de Qualley, a também atriz Andie MacDowell, à revista People. Contudo, o namoro terminaria em outubro de 2019, sem grandes dramas. No mesmo mês, Davidson era visto com a modelo Kaia Gerber, em Miami, e tal como todas as suas relações anteriores, também esta terminou pouco depois, em janeiro de 2020. "Ela é muito nova, e eu estou a lidar com muita coisa agora e foi antes de ir para a reabilitação. Ela devia estar a divertir-se", comentou o ator à Page Six.

Anthony Mackie, Pete Davidson e Margaret Qualley na estreia do filme 'Seberg' durante o 76º Festival Internacional de Cinema de Veneza Foto: Getty Images

Nas semanas seguintes, o número de mulheres a entrar e a sair da vida do nova-iorquino não abrandou. Em março de 2021, os meios de comunicação falavam de uma relação com Phoebe Dynevor, uma das personagens principais da série Bridgerton. Mais uma vez, e sem surpresas, o namoro chegou ao fim, apenas três meses antes de Davidson começar a namorar com Kim Kardashian. "A distância tornou-o completamente impraticável", afirmou uma fonte ao jornal The Sun.



Kim, a estrela do reality show Keeping Up With The Kardashians, esteve casada com o rapper Kanye West de 2014 a 2021, com o qual têm quatro filhos.



Filho de Amy e Scott Davidson, Pete nasceu a 16 de novembro de 1993, em Nova Iorque, Estados Unidos, e com apenas sete anos perdeu o pai durante os ataques de 11 de setembro. Começou a sua carreira na stand-up comedy aos 16 anos após um desafio do grupo de amigos. Recentemente, participou na comédia semi-autobiográfica O rei de Staten Island, bastante aclamada pela crítica.



O ator consome diariamente canábis medicinal como analgésico para os problemas digestivos que a Doença de Crohn, diagnosticada aos 17 anos, lhe causa. Mais tarde, foi-lhe também diagnosticado transtorno de personalidade borderline, uma doença mental associada a comportamentos instáveis e impulsivos.