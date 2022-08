Estas são as amizades mais improváveis de Hollywood

Não há portas fechadas ou tabus na conversa com Sarah Ferguson. Em Portugal para lançar o seu primeiro romance, 'Onde me Leva o Coração', a duquesa de York, em entrevista à Máxima, fala do livro, mas também do modo como este reflete a sua relação com a imprensa, com a família real e sobretudo com a princesa Diana. Mas também da importância de ter encontrado a sua própria voz.