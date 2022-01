Natasha Gigi, a reservada neta de Sean Connery que vive entre as Bahamas, Paris e Nova Iorque

Ao que tudo indica, a neta de Sean Connery encontrou o amor em Hollywood, por assim dizer. Diversos meios de comunicação afirmam que Natasha passou a noite de passagem de ano num resort no México com Harper Peck, neto do aclamado ator Gregory Peck, conhecido pelas performances em A Casa Encantada, Férias em Roma e Na Sombra e no Silêncio.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Natasha Gigi Connery (@natashaggc)

Natasha Gigi é filha do enteado de Connery, Stephane, cuja mãe é a segunda mulher do ator, Micheline. E embora o escocês não fosse o avô biológico de Natasha, os dois tinham uma relação cúmplice. A jovem cresceu nas Bahamas com as irmãs, Saskia e Samara.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Natasha Gigi Connery (@natashaggc)

Leia também Como se casa uma herdeira do petróleo multimilionária

Ao contrário do avô, Natasha opta por manter a sua vida privada. De acordo com o seu Instagram, sabemos que costuma viajar, e que divide o seu tempo entre as Bahamas, Nova Iorque e Paris. Sem surpresas, a praia é um dos seus locais de eleição. Também descobrimos que gosta de animais e que o seu cão, Alfie, é um sortudo. Até tem conta própria no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alfie (@alfie_thepomsky)

No ano passado, Samara e Natasha criaram em colaboração com Mark Gibson um novo design de tartan em homenagem a Connery, que morreu em outubro de 2020.