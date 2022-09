Olivia Wilde "apanhada" a dançar em concerto do namorado Harry Styles

Nem a controvérsia em torno do filme Não Te Preocupes, Querida, que realizou e onde também participa como atriz, impediu Olivia Wilde de se divertir e desfrutar do concerto do seu namorado, Harry Styles. O músico, de 28 anos, deu recentemente um concerto no Madison Square Garden, em Nova Iorque, onde Wilde, de 38 anos, foi vista a dançar ao som das melodias e a cantar as letras da canções como qualquer fã dedicada. Rodeada de amigos, a atriz estava tão despreocupada que nem se apercebeu que um outro fã do artista a estava a gravar.

Não te Preocupes, Querida, thriller dirigido por Olivia Wilde, conta com Florence Pugh e Harry Styles como personagens principais, contudo, era Shia LaBeouf que, originalmente, detinha o papel de Styles. Escusado será dizer que a troca de atores revelou-se controversa. A mudança nos planos foi anunciada em setembro de 2020 e, três meses depois, em dezembro, a revista Variety afirmava que LaBeouf tinha sido despedido devido ao seu "mau comportamento", embora o ator tenha negado a acusação, chegando inclusive a enviar documentos à publicação de forma a provar que tal não teria acontecido. Segundo o ator, ele tinha desistido do filme por falta de tempo para ensaiar, isto em agosto do mesmo ano.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Revista ¡HOLA! (@holacom)

Mais recentemente, em agosto deste ano, Wilde foi uma das convidadas do programa Late Show with Stephen Colbert, no qual explicou em mais detalhe toda a situação. Ao que tudo indica, ela tentou fazer de mediadora entre Pugh e LaBeouf (que inicialmente detinham os papéis principais), mas acabou por ficar do lado da primeira. "Quando se tornou claro que não era uma relação de trabalho sustentável [entre os dois], foi-me dado um ultimato", disse. "Escolhi a minha atriz, e fiquei muito feliz por tê-lo feito".



Wilde e Styles foram vistos pela primeira vez de mãos dadas em janeiro de 2021, depois desta terminar a sua relação com Jason Sudeikis, ator com o qual tem dois filhos, Otis, de 8 anos, e Daisy, de 5. As gravações de Não te Preocupes, Querida tiveram início em outubro de 2020 e acabaram por volta de fevereiro de 2021.