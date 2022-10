Alec e Hilaria Baldwin partilham rara fotografia com os sete filhos

"A nossa primeira fotografia o mais pequenino dos Baldwins! Que equipa de sonho, a Baldwinito. Ireland, sentimos a tua falta e és muito amada" escreveu Hilaria Baldwin, referindo-se à primeira filha de Alec Baldwin (com Kim Basinger), que não está presente na fotografia publicada pela professora de yoga, e que já tem 26 anos.Alec Baldwin, de 64 anos, e Hilaria, de 38, namoram desde 2012 e juntos já têm uma filha de oito anos chamada Carmen, um filho de sete anos chamado Rafael, um filho de cinco anos chamado Leonardo, um filho de quatro anos chamado Romeo, um filho de um ano chamado Eduardo e uma filha de um ano chamada Lúcia, que nasceu através de uma barriga de aluguer.A publicação desta fotografia no Instagram revela agora a chegada de mais uma menina, Ilaria Catalina Irena. É possível que esta seja mais uma razão para apaziguar todos os tumultos recentes que têm acontecido na vida de Baldwin, que esteve envolvido numa morte por negligência nas filmagens do filme Rust, e que envolveram uma arma. O ator está a atravessar esse processo jurídico desde esse incidente, em 2021.