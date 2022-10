Ana de Armas como Marilyn Monroe. Duas horas e meia de transformação em timelapse

A próposito da estreia de Blonde, o filme inspirado no livro do mesmo nome com autoria de Joyce Carol Oates sobre a vida de Marilyn Monroe, e realizado por Andrew Dominic, a Netflix revelou um vídeo inédito: a transformação visual de Ana de Armas, no papel principal, em Marilyn. Enquanto o realizador tem recebido críticas duras por alegadamente ter retratado a atriz de forma sexista e cruel, Ana de Armas está a ser amplamente elogiada pela crítica, pela sua talentosa prestação.

Quem sabe para acalmar os ânimos, a Netflix lançou um vídeo em timelapse que demonstra a caracterização da atriz principal de Blonde, que demorava todos os dias duas horas e meia a ficar pronta. A chefe do departamento de maquilhagem, Tina Roesler Kerwin, explicou à revista Variety que "a ideia era encontrarmos a Marilyn que existe na Ana, e não por o cabelo e maquilhagem da Marilyn na Ana". Veja o vídeo.