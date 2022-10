Os dez homens mais bonitos do mundo, de acordo com a ciência

O avanço da ciência permite agora saber qual o homem mais bonito do mundo. O cirurgião plástico Julian De Silva, da clínica Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery, no Reino Unido, utilizou um software informático que combina um algoritmo com o número de ouro (ou proporção áurea) – número irracional que mostra a perfeição de forma matemática - criado de forma a determinar quem tem as características faciais mais bonitas, ao nível estético.



Esta fórmula, que mede as proporções do nariz, boca, queixo e olhos, era utilizada na Grécia Antiga, na arte, e dizia-se que quem cumprisse os requisitos era considerado perfeito, aponta a GQ espanhola. Apesar de nenhuma celebridade conseguir atingir os 100%, houve quem ficasse perto. Vamos a estatísticas.



1. Robert Pattinson - 92,15%

Robert Pattinson Foto: Getty Images

2. Henry Cavill - 91,64%

Henry Cavill Foto: Getty Images

3. Bradley Cooper - 91,08%

Bradley Cooper Foto: Getty Images

4. Brad Pitt - 90, 51%

Brad Pitt Foto: Getty Images

5. George Clooney - 89,91%

George Clooney Foto: Getty Images

6. Hugh Jackman - 89, 64%

Hugh Jackman Foto: Getty Images

7. David Beckham - 88,96%

David Beckham Foto: Getty Images

8. Idris Elba - 88,01%

Idris Elba Foto: Getty Images

9. Kanye West - 87,94%

Kanye West Foto: Getty Images

10. Ryan Gosling - 87,48%