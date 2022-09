Harry Styles cuspiu no colo de Chris Pine? O vídeo que se tornou viral

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

Há várias razões para não perdermos a estreia do filme, que acaba de ser exibido no festival de cinema de Veneza com uma ovação de cinco minutos à realizadora, a também atriz Olivia Wilde. Essa é a primeira. Depois, porque junta Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine no mesmo elenco. Por fim, porque o filme, de acordo com a crítica, está magistral a todos os níveis, do argumento à fotografia.Mas há outra razão a tornar o momento da antestreia viral: quando Harry Styles chega à sala de cinema, onde já está sentado Chris Pine, parece cuspir-lhe em cima de uma mão, da forma mais discreta possível, mas não imperceptível. No vídeo, podemos ver Pine a espreitar as mãos e a fazer uma expressão de espanto e cumplicidade, sem ficar aborrecido. Um momento cúmplice entre os dois atores, que contracenaram de perto no filme realizado pela namorada de Styles.Os dois conheceram-se na rodagem do filme, que por sua vez retrata uma realidade distópica onde os homens tentam ocultar uma vivência estranha às mulheres, como se vivessem num mundo paralelo e misterioso. Não faltam cenas românticas entre Styles e Pugh, que é a protagonista neste enredo que está sempre à beira de descobrir o que realmente se passa.Veja o vídeo.