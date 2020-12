O prato favorito do príncipe George é mais adulto do que imagina

Quando pensamos em pratos infantis, as pizzas e os hambúrgueres são provavelmente os favoritos da maioria, complementados por um gelado ou um pacote de gomas cheias de cor. Mas existem, claro, muitas exceções a esta regra.

Do alto dos seus sete anos, acabados de completar em julho deste ano, o pequeno príncipe George tem interesses gastronómicos bastante mais sofisticados. A revelação foi feita pelo chef Aldo Zilli numa entrevista ao jornal Daily Mail explicou que o filho mais velho do príncipe William e de Kate Middleton adora um bom esparguete à carbonara.

Em conversa sobre o seu papel na Centrepoint , uma instituição solidária da qual William é patrono e que trabalha para ajudar jovens sem abrigo o chef Zilli, especialista em cozinha italiana contou que "está à espera do telefonema [do príncipe William] porque parece que o prato favorito do miúdo dele é esparguete à carbonara, por isso estou a aguardar que liguem para ir cozinhar para ele."



