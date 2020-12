J.Lo revela que nunca recorreu ao botox. Afinal, o seu segredo de beleza é este

De traços latinos e naturalmente sedutores, aos 51 anos Jennifer Lopez , é um dos rostos célebres com melhor forma física e aparência estética dentro da sua geração. A cantora aparece sempre irrepreensível, seja nos seus espectáculos musicais ou nas publicações que vai fazendo nas suas redes sociais.Num vídeo publicado pela cantora no, esta revela quão incrível é a sua pele sem maquilhagem, para anunciar que a sua linha de cuidados de rosto está quase a ser lançada (prevê-se que seja por volta do final do ano de 2020). Neste vídeo, Jennifer Lopez começa por dizer "esta foi a melhor máscara que já experimentei" referindo-se a um dos produtos da linha de skincare J.Lo Beauty.Segundo o, Jennifer Lopez revelou que nunca recorreu à introdução de botox na sua pele: "Nunca tive botox até hoje ... Eu não sou essa pessoa. Não tenho nada contra pessoas que fazem isso; simplesmente não é a minha "onda". Sou mais de uma abordagem natural aos cuidados com a pele ... mas claro que quero [os meus produtos] a funcionar". E acrescenta ainda é adepta do ácido hialurónico. "Quero as coisas que vão ajudar, porque não quero ter de ir às 'agulhas' em algum momento. Não digo que um dia não o farei, mas ainda não o fiz".Veja o vídeo.