Kate Middleton sobre o príncipe Louis. "Continuo a achar que é o meu bebé"

, ao entregar o troféu ao atleta, a duquesa de Cambridge conversou um pouco e aproveitou para dizer que Louis já joga ténis, aparentemente, desporto favorito da mãe. Tal como George, o pequeno tem aulas em Hurlingham Club, no bairro de Fulham, próximo do Palácio de Kensington.

"Nada pode realmente preparar-nos para a experiência esmagadora do que significa tornar-se mãe. São emoções complexas, alegria, exaustão, amor e preocupação, todas misturadas entre si. A nossa identidade muda da noite para o dia" disse Kate Middleton, em 2017, nos seus primeiros anos de aventuras na maternidade. "Passamos de pensar em nós como indivíduos, em primeiro lugar, para de repente nos tornarmos mães, antes de mais nada. E no entanto, não existe um livro de regras, nem certo ou errado - basta inventar e fazer o melhor que pode para cuidar da sua família", afirmou, na altura.Catherine é é mãe de George, 9 anos, Charlotte, 7, e Louis, 4, e fala abertamente sobre os desafios da maternidade desde o nasimento do primeiro filho. Sobre o mais novo, Louis, um pequeno enfant terrible, e durante uma visita oficial recente a Little Village, Brent, afirmou que ainda o vê como um bebé, apesar de este já ter 4 anos. Kate Middleton mal consegue acreditar que o seu filho mais novo já é um "rapazinho a sério". Além disso, e depois de o príncipe Louis ter roubado todas as atenções durante o Jubileu da rainha, ao fazer caretas e estar em constante clima de diversão, Kate já veio afirmar que este é o membro da família mais parecido com ela. Em Wimbledon, e em conversa com otenista Novak DjokovicEm 2020, numa visita a Bradford, Kate e o William, ambos com 40 anos, já deram a entender que a sua família está completa com três filhos. A duquesa de Cambridge revelou que é improvável que ela se torne mãe de quatro filhos, no futuro.