Os inesperados pratos favoritos de Isabel II (e o ingrediente que nunca come), segundo o seu chef

Quem seguiu as quatro temporadas da série The Crown, da Netflix, teve oportunidade de ver a rainha Isabel II a comer torradas com marmelada, carne de caça e muito, muito chá, mas serão realmente assim na vida real? O antigo chef da rainha, Darren McGrady, revelou recentemente à imprensa britânica alguns dos segredos da alimentação de Isabel II, aos 95 anos. A começar, que todas as semanas são encadernados pequenos livros com receitas escritas em francês e depois enviados à rainha para que esta possa fazer a sua escolha. Os menus são preparados com três dias de antecedência para que nada falhe.

Um dia típico começa com um pequeno-almoço equilibrado (a família real é adepta de refeições nutritivas) e McGrady assegura que uma taça de cereais Special K com fruta é a escolha mais frequente da rainha. Em dias especiais Isabel II "gosta muito de ovos mexidos com salmão fumado e umas raspas de trufa. No entanto, é demasiado frugal para pedir trufas frescas e apenas as come quando lhe são enviadas como presente de Natal." Quanto ao almoço, a rainha é adepta da simplicidade, apostando quase sempre em peixe e vegetais, mesmo em ocasiões de trabalho, e evitando pratos mais pesados, por exemplo com massa ou batatas.

Sabemos que o afternoon tea em Inglaterra é sempre especial, por isso não é de admirar que a rainha o leve a sério. O chef Darren McGrady já antes tinha partilhado que a monarca gosta de bolo de chocolate, bolo de gengibre e pequenas sandes de pepino, ovo e salmão fumado – típicas nesta refeição. O chá é Earl Grey, claro está.

A carregar o vídeo ...

Para terminar o dia, Isabel II tem gostos muito diferentes, dependendo da ocasião. Mas entre os seus pratos favoritos estão carne de caça, bifes preparados de formas variadas, por exemplo com molho de whisky, ou veado. Mas McGrady faz um alerta: "nunca tivemos alho no menu. Odiava o seu cheiro e o seu sabor," conta. Para sobremesa, não dispensa os frutos silvestres e o chocolate, no qual é viciada, conta ainda ao chef.