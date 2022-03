O único filme que Sandra Bullock se arrepende de ter feito

Numa entrevista recente ao site TooFab, ao qual os atores Sandra Bullock e Daniel Radcliffe falaram sobre o seu novo filme A Cidade Perdida (também com Channing Tatum e Brad Pitt), a atriz norte-americana confessou que, de todos os filmes e séries em que já participou, apenas se arrepende de um deles - o Speed 2: Perigo a Bordo, a sequela de Speed: Perigo a Alta Velocidade (1993), com Keanu Reeves. Na obra de 1997, Sandra Bullock contracena ao lado de Jason Patric, cujas personagens tentam impedir um cruzeiro de embater num petroleiro.



"Tenho um [filme] que ninguém ficou a gostar depois e ainda tenho vergonha de o ter feito. Chama-se Speed 2. Falei sempre sobre isso. Não faz qualquer sentido. Um barco lento. A dirigir-se lentamente para uma ilha", disse. A atriz mencionou ainda em tom de brincadeira que a sequela tinha praticamente zero fãs, exceto o jornalista que a estava a entrevistar, que confessou ser uma das suas preferidas quando tinha 12 anos.



Nas bilheteiras mundiais, arrecadou apenas 164 milhões de dólares (o orçamento de produção rondou os 160 milhões) e ganhou o prémio Razzie para pior sequela de sempre.