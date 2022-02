Léa Seydoux sobre Harvey Weinstein: "Não me arrependo nada de ter dormido com ele"

Léa Seydoux deixou os internautas perplexos com o discurso de agradecimento que fez na cerimónia de entrega de prémios dos Q d'or 2022, realizada no dia 16 deste mês, que destaca os melhores artistas, filmes e atletas do ano de acordo com a equipa do programa francês Quotidien.

Depois de receber o prémio de melhor atriz, Seydoux prosseguiu com um discurso recheado de ironia. "Obrigada. Estou muito emocionada por receber o prémio esta noite porque cresci numa família muito longe disto tudo", brincou a atriz, que é filha do presidente da Pathé, conhecida empresa de produção e distribuição de filmes francesa.

"É verdade que o cinema para mim era algo um pouco abstrato. Tive de andar naquilo a que se chama escola da vida. Não foi fácil. Por isso, obrigada à vida", continuou. Contudo, o que chocou a Internet e deixou bastantes fãs desconfortáveis foram as palavras que lhe seguiram. "Não me arrependo nada de ter dormido com Harvey Weinstein", ironizou. Em 2017, na auge do movimento Me Too, Léa Seydoux descreveu ao The Guardian que o produtor "se atirou a ela" e tentou beijá-la contra a sua vontade. Relembramos que Harvey Weinstein foi condenado por crimes sexuais em 2020.

As redes sociais inundaram com comentários. "Esta piada é realmente pesada para as vítimas" ou "é vergonhoso acabar assim" foram algumas das opiniões expressadas. No entanto, houve quem não visse quaisqueres problemas com o tom de brincadeira da francesa: "Léa Seydoux traz muita fescura e humor e não se leva tão a sério como as outras pessoas [levam]."