Keanu Reeves rouba beijo à namorada na passadeira vermelha. Veja o vídeo

aqueceram o ambiente ao trocarem umna passadeira vermelha da Gala do Museu de Arte Contemporânea, cujo evento aconteceu no passado fim-de-semana, em Los Angeles.O casal, de 58 e 50 anos, respetivamente, é conhecido pela sua descrição e por não demonstrarem muitos atos de carinho em público, embora tenham criado o hábito de comparecem juntos a algumas ocasiões oficiais desde que assumiram a relação, em novembro de 2019. Recentemente, o ator da saga John Wick e Matrix revelou, numa confissão rara, que o último momento de felicidade plena que tinha vivido foi com a sua "querida". ". Sentimo-nos bem. Foi muito bom estarmos juntos."Conhecem-se há mais de dez anos e antes de namorarem foram, quando Grant, artista visual, trabalhou nas ilustrações de dois livros do ator: primeiro em 2011 com Ode à Felicidade e depois em 2016 com Sombras. Pouco depois fundaram uma editora em conjunto, a X Artists' Books, também conhecida por XAB.Além de artista, Grant foino ArtCenter College of Design e na Universidade de Syracuse e mentora num programa do Pacific Northwest College of Art - o que não é de espantar, dado que é filha de dois professores. Tal como Keanu Reeves, também tem um lado solidário: criou a GrantLOVE em 2008, uma iniciativa que produz e vende obras de arte em benefício de projetos artísticos sem fins lucrativos.Recorde-se que o ator teve a sua quota parte de tragédias no passado: além de ter sofrido a perda da filha Ava em 1999 - fruto da sua relação com Jeniffer Syme - que nasceu prematuramente aos oito meses, também teve de viver a morte de Jennifer, que morreu num acidente rodoviário cerca de dois anos depois de terem terminado a relação. Antes disso, Reeves teve ainda de cuidar da irmã, diagnosticada com leucemia, e de lidar com a morte de River Phoenix, vítima de overdose.