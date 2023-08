Meghan Markle celebra 42 anos. As polémicas que têm marcado o ano da duquesa

Nos últimos tempos, a verdade é que temos visto muito pouco Meghan Markle. Ainda assim, a poucos dias do seu 42º aniversário (celebrado a 4 de agosto), e a fazer cair por terra os rumores de separação, Meghan fez-se notar num vídeo que foi partilhado nas suas redes sociais e no qual surge ao lado do príncipe Harry.

No vídeo, também publicado no site Archewell, os duques de Sussex estiveram a conversar por vídeochamada com um grupo de jovens inovadores e ativistas, que receberam cerca de dois milhões de euros destinados à construção de um mundo online mais inclusivo, equitativo e responsável. Esta foi a oportunidade mais recente que tivemos de vislumbrar um dos looks de Meghan. Neste caso, um look minimalista: uma blusa de gola alta e alças largas, combinada com umas calças flare, ambas num tom nude. Apesar do estilo ser simples, o conjunto não é barato. A marca escolhida foi a Bleusalt, sendo que a blusa custou 185 euros e as calças 210, o que dá um total de 395 euros.



Também não é segredo que o ano de 2023 tem sido um de altos e baixos, e até mesmo turbulento, para o casal. Tudo começou com o seu documentário da Netflix intitulado Harry & Meghan, ainda nos finais de 2022, e as polémicas declarações de ambos acerca da família real britânica, e com o livro de memórias de Harry, Spare. Depois disso houve ainda o negócio milionário que falhou com a empresa Spotify. Em junho passado, a plataforma de áudio terminou o contrato porque, segundo uma fonte anónima, tinha sido acordado a entrega de mais conteúdos por parte da Archewell Audio - e não apenas o podcast Archetypes, de Meghan - o que acabou por não acontecer.



Tudo isso fez crescer as reações negativas ao casal, ao longo dos meses. Mais recentemente, correram rumores de que Meghan teria feito um pedido milionário para aceitar assinar o divórcio. Tudo não passam de suspeitas, mas como se costuma dizer, não há fumo sem fogo. Segundo corre na imprensa internacional, Meghan teria solicitado um valor equivalente a 80 milhões de dólares para que o documento fosse assinado de forma amigável. Além disso, esse preço seria também para manter a qualidade de vida dos filhos do casal.



Além de tudo isto, há quem diga mesmo que os amigos do casal se têm afastado, nomeadamente algumas figuras célebres de Hollywood. O confronto que veio a público mais recentemente foi com o casal Beckham, algo que surpreendeu tudo e todos já que os dois casais eram tidos como amigos bastante próximos. A notícia já repercutiu em grandes jornais de todo o mundo. Segundo fontes próximas, Meghan e Harry terão tido uma discussão calorosa por telefone com David e Victoria, em que o ex-jogador foi acusado por Meghan de ter deixado escapar informações sigilosas à realeza britânica, algo que deixou Beckham furioso. Segundo o jornal Daily Mail, o rompimento desta amizade é irreversível: "qualquer hipótese de uma reconciliação agora parece improvável".

David e Victoria Beckham no casamento de Harry e Meghan, em Windsor. Foto: Getty Images

Recorde-se que, em 2018, David e Victoria Beckham compareceram inclusive ao casamento de Harry e Meghan, no Castelo de Windsor. Um dos maiores indícios de que a relação entre o casal já estava fragilizada, foi o facto de Harry e Meghan não terem sido convidados para o casamento do filho mais velho dos Beckham, Brooklyn.