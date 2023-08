Designer do vestido de noiva de Meghan Markle lança coleção acessível

Clare Waight Keller com o design original do vestido de noiva de Meghan Markle nas mãos. Foto: Getty Images

O British Designer of the Year Womenswear Award foi entregue a Clare (Givenchy) durante o The Fashion Awards 2018. Foto: Getty Images

e a designer britânica que se tornou ainda mais famosa depois de ser a eleita paraestão a colaborar numachamada. Trata-se de uma coleção que sintetiza o carácter funcional da marca com a simplicidade sofisticada deFoi aque muitos leram o nome de Clare Waight Keller pela primeira vez. A estilista britânica era na altura, e foi ela a responsável pelo. Naquele dia, em que todos estavam à espera de saber quem era o designer escolhido por Meghan, o seu nome foi pesquisado milhares de vezes. Afinal, este casamento foi seguido por mais deque aquele momento deu ao trabalho de Waight Keller foi. Mas, na realidade, já na época, ela tinha pouco a provar no mundo da Moda. Nascida em Birmingham, ela deu os primeiros passos pela mão de, tendo depois feito parte dade. Pelo meio, ainda passou pela, marca que liderou durante seis anos. O momento mais marcante da sua carreira aconteceu em 2017, quando foi nomeada a primeira mulher à frente daAgora, chegou a vez de dar um passo diferente, com a sua primeira colaboração com a Uniqlo. Umapensada para transformar o, através de uma série de peças desenhadas para serem combinadas entre si. Ume ao mesmo tempo. A linha UNIQLO:C estará online e em lojas selecionadasDesta forma, e a par de outros designers que já coleboraram coma Uniqlo, comoou, Waight Keller consegue. A própria designer já partilhou na sua página de Instagram esta novidade, deixando vislumbrar um pouco do que aí vem.