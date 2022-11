Jennifer Aniston perde o pai e partilha mensagem emocionante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Uma das fotografias partilhadas por Jennifer Aniston no Instagram Foto: @jenniferaniston

Jennifer Aniston partilhou com os fãs uma mensagem muito forte, e também muito pessoal, na sua página oficial de Instagram. A atriz perdeu o pai, John Anthony Aniston, e fez questão de publicar várias fotografias na sua companhia. "És um dos seres humanos mais bonitos que eu alguma vez conheci. Estou muito grata que tenhas voado para os céus em paz e sem dor", escreveu a atriz.Aniston partilha esta notícia com o mundo três dias após o sucedido, afirmando que o pai tinha sempre "o timing perfeito", até no dia em que faleceu.Com 88 anos, John Aniston recebeu o prémio de Lifetime Achievement nos Daytimepelo papel de Victor Kiriakis na saga americana Days of Our Lives, na qual participou durante 37 anos. A atriz deixou uma mensagem ao pai nessa cerimónia, em que disse que ele era "um verdadeiro ícone".O ator tinha 89 anos.