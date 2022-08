Georgina Rodríguez e o look Chanel que usou no Santuário de Fátima

Os últimos meses não têm sido fáceis para Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo. Além de terem perdido um filho em abril – originalmente gémeos, um deles não sobreviveu ao parto – o futuro do futebolista fora do clube Manchester United encontra-se incerto.

Em Portugal, Gio escolheu o Santuário de Fátima para rezar pela família e continuar as gravações da nova temporada do seu reality show Soy Georgina. E embora se encontrasse num local sagrado para os crentes da fé cristã, a influencer não esqueceu o estilo, ostentando um look minimalista avaliado acima dos dez mil euros, segundo a imprensa portuguesa. Para a ocasião, optou por cobrir o cabelo com um lenço Chanel preto e branco adornado com o logotipo da maison, vestido creme em malha, sandálias rasas e, como toque final, uma clássica carteira Chanel, modelo 2.55, que tem vindo a ser reiventado ao longo dos anos como imagem de marca da casa francesa.