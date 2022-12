Como é a vida de luxo de Georgina Rodríguez no Catar?

Georgina Rodríguez é, sem dúvida, uma das maiores fãs de Cristiano Ronaldo. A modelo, empresária e influencer argentina acompanha o jogador da seleção nacional sempre que possível e os jogos do Mundial de Futebol de 2022 não estão a ser exceção. Georgina chegou ao país há cerca de uma semana na companhia dos filhos do casal, Cristiano Júnior, Alana, Mateo, Eva e Bella Esmeralda, de apenas sete meses, e da sua irmã, Ivana.



Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo no Catar. Foto: @georginagio

A família encontra-se hospedada no luxuoso The Chedi Katara Hotel & Resort, em Doha, também residência

temporária de outras companheiras dos jogadores de futebol, segundo a edição espanhola da Vanity Fair. Como quase tudo no Catar, o hotel parece saído de um conto de fadas árabe, rico em detalhes arquitetónicos, referências à cultura e gastronomia locais. Tem 59 quartos e 32 villas ao largo das águas do Golfo Pérsico, junto a uma praia no centro de Katara, em Doha.



Ivana Rodríguez Foto: @ivana.rodriguez

Georgina Rodríguez teve direito a uma reçeção especial, que agradou principalmente aos mais pequenos: dois grandes bolos de aspeto delicioso, um dedicado à modelo de 28 anos e outro com uma figura de Cristiano Ronaldo e a bandeira portuguesa.

Georgina Rodríguez foi recebida no Catar com um bolo que tinha a figura de Cristiano Ronaldo e a bandeira de Portugal. Foto: @georginagio

O grupo também não dispensou os passeios turísticos, sendo que parte do programa ficou a cargo de sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, irmã do emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. Num vídeo publicado no Instagram de Georgina Rodríguez conseguimos vislumbrar um pouco do seu serão em Katara, onde todos assistiram a um festival tradicional que reúne diferentes artesãos e seus ofícios. No entanto, a partilha causou polémica e não foi bem recebida por todos os internautas, uma vez que Georgina decidiu usar uma carteira Chanel para a ocasião.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Georgina Rodri´guez (@georginagio)

Para visitar a exposição Forever Valentino, também em Doha, a modelo optou por um conjunto simples e moderno - um vestido preto de gola alta, acima do joelho, e botas brancas de cano alto.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Georgina Rodri´guez (@georginagio)

Já para assistir ao jogo Portugal-Coreia do Sul da última sexta, 2 de dezembro, a escolha foi mais discreta, mas não menos luxuosa: calças de ganga de cintura alta, adornadas com um cinto Versace, blusa verde, relógio de diamantes, anel com um rubi no centro e longos brincos igualmentes sofisticados, também de diamentes. Para o encontro entre os dois países, fez-se acompanhar dos filhos, claro, da irmã Ivanna Rodríguez, das amigas Sofia Mezquida e Elena Pina e ainda do seu maquilhador, Sergio Antón de las Nieves, e do jornalista Iván García.

Para assistir ao jogo Portugal - Coreia do Sul, Georgina optou por um conjunto mais discreto, mas não menos extravagante. Foto: @georginagio

Com os filhos, a irmã Ivana Rodríguez, as amigas Sofia Mezquida e Elena Pina e ainda do seu maquilhador, Sergio Antón de las Nieves. Foto: @georginagio

Outras fotografias partilhadas nas redes sociais mostram a modelo e a irmã no deserto, envergando um conjunto da Adidas e um longo vestido preto, respetivamente.

Georgina no deserto do Catar. Foto: @georginagio

A irmã de Georgina faz parte do grupo de amigos da modelo que viajou até ao Catar para o Mundial de Futebol de 2022. Foto: @ivana.rodriguez

Mas a diversão não ficou por aqui. No restaurante Alba by Enrico Crippa, do hotel Raffles Doha, Georgina foi surpreendida com imagens suas projetadas no teto durante a sua visita.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ivana Rodri´guez (@ivana.rodriguez)

As imagens dos últimos dias demonstram que a companheira de Cristiano Ronaldo não descora o seu estilo extravagante em momento algum, independentemente do seu destino. Para o último jogo de Portugal, que aconteceu ontem, dia 6, contra a Suíça, optou por um vestido justo e comprido em preto e deixou uma mensagem especial a Cristiano Ronaldo.