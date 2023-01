A vida de luxo de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já chegaram à Arábia Saudita. O casal fez-se acompanhar pelos filhos numa viagem de quase cinco mil quilómetros e dez horas de avião privado desde Madrid. Segundo a agência de notícias AFP, o mais recente membro do clube de futebol Al-Nassr tinha à sua espera, junto ao aeroporto, um forte grupo de seguranças, incluindo membros da polícia.

Durante a longa viagem, Georgina deu a conhecer aos fãs o interior do luxuoso avião onde viajaram através de fotografias que publicou na sua página do Instagram. Nas imagens vemos Mateo e Alana Martina, de cinco anos, e também a pequena Bella Esmeralda, de apenas oito meses (dos seus cinco filhos), bem como uma grande cama de casal. Para a ocasião, a influencer optou por um look desportivo-chic: leggings, top e gorro da marca Alo Yoga e ténis desportivos. Um colar, vários anéis e uma pulseira do que aparentam ser pedras preciosas e um relógio dourado completavam o conjunto.

Por enquanto, sabe-se que a família vai ficar hospedada num hotel de luxo em Riade, capital da Arábia Saudita, alegadamente na companhia de uma empresa de segurança privada, segundo a imprensa portuguesa. A cidade será a sua casa pelo menos até 2025 na sequência do novo contrato de Cristiano Ronaldo, pelo qual deverá receber pelo menos 500 milhões de euros ao fim de dois anos e meio.



Trata-se de um país muito diferente em relação ao que a família de Ronaldo está habituada, nomeadamente no que aos direitos das mulheres diz respeito, bem como no que toca às altíssimas temperaturas durante o verão. Especula-se que Cristiano e Georgina vão viver num dos bairros mais luxuosos de Riade, em Al Muhammadiyah, conhecido pelos seus restaurantes sofisticado, ou em Al Nakheel, popular entre as famílias que optam por ter os filhos em colégios internacionais. Isto porque ambos estão perto do estádio de Al-Nassr e porque têm áreas residenciais fechadas e protegidas, próprias para estrangeiros, de acordo com a Vanity Fair espanhola.



Embora ainda nada tenha sido confirmado, parece haver a possibilidade do futebolista, a namorada e os filhos mudarem-se, no futuro, para uma grande mansão de oito quartos e piscina, atualmente à venda por cerca de 14 milhões de euros na capital, como divulgou o diário britânico Daily Mail.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ???? ????? ??????? (@alnassr_fc)

O futebolista será oficialmente apresentado como o novo reforço do Al Nassr esta terça, 3, à tarde, no estádio Mrsool Park, numa cerimónia que se prevê que seja de grandes dimensões e que irá contar com a presença de importantes figuras públicas, como avançou a imprensa portuguesa.