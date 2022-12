As mensagens de Georgina Rodríguez na bancada do Portugal-Suíça

Georgina Rodríguez tem acompanhado os jogos da Seleção Nacional no Mundial do Qatar e claro que as escolhas de Moda da namorada de Cristiano Ronaldo chamam sempre a atenção. Numa noite particularmente desafiante para o jogador da Seleção Nacional, que começou o jogo com a Suíça no banco, Georgina vestiu-se, mais uma vez, a rigor.

A modelo e apresentadora argentina escolheu uma combinação clássica de volumes: um vestido justo e um kaftan fluido, equilíbrio perfeito para um momento de estilo mais descontraído. É também o reflexo de uma nova fase de Georgina, que tem optado por looks mais elegantes e simples, entre vestidos compridos, casacos fluidos e acessórios statement.



Assim, e para acompanhar o jogo em que Portugal venceu a Suíça por 6-1, Georgina apostou num vestido justo e comprido preto combinado com um kaftan verde escuro, um colar com brilhantes, brincos pérola e uma carteira clássica da Chanel. Após o jogo, a namorada de Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem para o jogador no Instagram: "Parabéns, Portugal. Enquanto os 11 jogadores cantavam o hino, todas as objetivas estão focadas em ti. Uma pena não se ter podido desfrutar do melhor jogador do Mundo durante 90 minutos. Os adeptos não paravam de gritar o teu nome e pedir a tua entrada. Oxalá Deus e o teu querido amigo Fernando continuem de mãos dadas e nos façam vibrar mais uma noite."