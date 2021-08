Este snack é um dos preferidos da princesa Charlotte (e da mãe, Kate)

Charlotte, de seis anos, tem um palato muito sofisticada para a sua idade, tal como a maioria dos membros da realeza britânica (sabia que uma das bebidas preferidas da rainha, ao serão, é gin? E que George adora . Embora a filha dos duques de Cambridge adore os alimentos habituais que todas as crianças adoram, incluindo massas pizzas, sabe-se que um dos seus alimentos preferidos é azeitonas.Em 2018, durante uma visita de Kate ao Hospital Great Ormond Street, a duquesa conversou com o pequeno, de quatro anos, que estava à espera de um transplante de coração. Durante esta conversa, o pequeno revelou que adorava azeitonas, o que fezconfessar que também ela tinha um gosto particular por este snack, quando era pequena, tal como a filha, na altura com pouco mais de três anos.Quando os duques de Cambridge visitaram o príncipe Shah Karim Al Hussaini, Aga Khan IV, antes da sua visita ao Paquistão em 2019, Kate revelou como adora cozinhar caril em casa, e como incentiva os filhos a cozinhar com ela. Na mesma altura, revelou que Charlotte adora comida com picante, por exemplo, o que mostra um palato pouco usal para uma criança de seis anos.