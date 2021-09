As primeiras (e inesperadas) palavras do príncipe Louis

Inesperado ou não, quando o príncipe Louis, hoje com 3 anos, começou a aprender a falar, as primeiras palavras que fizeram parte do seu vocabulário foram 'Mary', com referência a Mary Berry, chef, escritora de culinária, e apresentadora de televisão inglesa. Porquê?

Sabe-se que vários membros da família real britânica, incluindo o pequeno Louis, são fãs do programa de culinária Great British Baking Show, em que Mary Berry tem o papel de júri. Segundo o jornal Express, os duques de Cambridge marcaram presença num episódio especial de natal do programa, em 2019, e foi aí que a história foi revelada.

"Uma das primeiras palavras de Louis foi ‘Mary’ porque todos os livros de culinária que estão na minha cozinha estão à altura da sua cabeça", explicou Kate à chef."E as crianças ficam mesmo fascinadas com rostos, e o de Mary está por todo o lado nos seus livros de culinária. Ele dizia ‘É a Mary Berry’".

"Ele [Louis] ia definitivamente reconhecê-la se a visse", continuou a duquesa.

Foi também neste episódio especial que Kate revelou o lado cozinheiro de William, em que o príncipe lhe fazia o pequeno-almoço para a impressionar, quando os dois estavam na faculdade.