A peça de roupa mais estranha que Meghan já vestiu

Os britânicos podem estar do outro lado do globo, mas não tiram os olhos de Meghan Markle, que vive na Califórnia com Harry e os dois filhos. Numa tarde de compras com um amigo em Montecito, ex-duquesa foi vista a usar uma peça de roupa inusitada, que chamou à atenção da imprensa por causa da sua improbabilidade: Meghan costuma usar conjuntos discretos, às vezes entre o formal e o boho chic, mas sempre num registo muito low-profile.



A peça em questão é, na verdade, um conjunto em preto da marca Malia Mills (de 595 dólares), que lhe fica largo e tem pregas, pouco usual entre as suas escolhas de Moda. A ex-duquesa optou por conjugar esta peça com um casaco sobre os ombros, uns sapatos da marca Emme Parsons e uma carteira Chloé, e finalizou o look com um chapéu estilo panamá.



Meghan disse adeus aos códigos de vestimenta mas não às peças caríssimas que usava em contextos oficiais, que agora transitam para outros momentos da sua vida. Por ocasião dos Jogos Invictus em Haia, em abril passado, ela vestiu sempre conjuntos que atingiam os quatro digitos - num dos dias chegou a 12mil euros. Mais recentemente, a ex-duquesa também vestiu uma camisa com uma mensagem política destinada a apoiar as mulheres iranianas.