Double standards? Sam Smith é alvo de homofobia e fat-shaming devido a videoclipe

conhece bem a realidade de se ser não-binário no Reino Unido, onde vive, uma realidade que nem sempre é tão inclusiva como gostaria. Numa entrevista recente, noticiada pelo site People, o artista confessou que "estava a ser verbalmente abusado na rua mais do que nunca" desde que se assumiu como não-binário em 2019 (Sam Smith refere-se a si no plural, "nós"). "A parte mais difícil foi estar em casa e ter pessoas a gritarem comigo da rua. Alguém cuspiu na minha direção, na rua. É uma loucura".O caminho não é o mais suave, mas isso não impede Sam Smith de ser fiel a si mesmo, como exemplifica no videoclipe da sua música I'm Not Here To Make Friends, partilhado no Youtube no passado dia 27 de janeiro. No vídeo, Sam veste diversos looks extravagantes ao longo de quatro minutos, de folhos rosa-choque que lhe cobrem o corpo todo a lingerie estilo Moulin Rouge. Este outfit em especial - corpete creme e tapa-mamilos da mesma cor, luvas altas e uma tiara recheada de brilhantes - está a criar polémica nas redes sociais. Enquanto alguns internautas mostram o seu desagrado através de comentários, outros defendem o artista, acusando os "trolls" de fatphobia (discriminação contra pessoas obesas ou com mais peso do que o padrão de beleza atual) e homofobia (discriminação contra membros da comunidade LGBTQIA+).O caso agrava-se se recordarmos os looks que Harry Styles usa durante os seus concertos e em eventos, como macacões com lantejoulas, calças cor-de-rosa, plumas e blusas transparentes."Sam Smith é um exemplo perfeito do que a degenerada cultura de Hollywood faz às pessoas. Torna as celebridades vulgares, hipersexualizadas e obcecadas em usar a sua sexualidade como um disfarce e enfiá-la na cara de todos. E para piorar a situação, as crianças vêm-no como um modelo a seguir", disse uma utilizadora do Twitter. "Isto é nojento", disse outro.Na ponta oposta do espectro, lêem-se frases como: "Para ser sincero, não é preciso gostarem da música de Sam Smith ou da sua arte. Cada um na sua, mas esta brigada de ódio que está a acontecer aqui e nos meios de comunicação é desnecessária" ou "a quantidade de homofobia e fat-shaming de que o Sam está a ser alvo ultimamente (e também por parte da sua comunidade) é tão dececionante".E há mais. "O sexo tem sido sempre um tema recorrente na música pop moderna, e os videoclipes exibem-nos frequentemente. Mas Sam Smith é responsável pelo crime de a) ser queer e b) não ser magro, e numa cultura cada vez mais anti-LGBTQ, isso não pode ser tolerado".