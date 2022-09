José Carlos Malato e outras celebridades não-binárias

Numa publicação no Instagram, José Carlos Malato, conhecido apresentador de televisão, assumiu-se como não-binário, não se identificando com as divisões de género homem/mulher. Sê-lo "é uma questão de princípio ativista, pelo menos para mim. Acredito que a dualidade masculino/feminino ou outro está presente nos seres humanos apesar da cultura fascista e da sociedade patriarcal a tentarem esmagar", começa por dizer. "Isso significa que a minha identidade de género e expressão de género não são limitadas ao masculino e feminino. Estão para além desse espartilho maniqueísta."



Malato, "esse não-binarismo está até presente nas insondáveis palavras do Papa João Paulo I quando afirma que 'Deus é pai e mãe'", afirma. "O meu ‘não-binarismo-pessoal’ é uma forma de dar representação e visibilidade a todos/todas/todes que sentem/são assim! É o meu dever enquanto megafone que detém algum poder de fala na sociedade portuguesa", continua o apresentador. Malato termina por dizer que o seu post serve também como "uma demonstração de empatia com todes os que sentem como eu e um manifesto contra todas as formas de discriminação e violência que muit@s sofrem/sofremos todos os dias! Numa era marcada pelo terrorismo das redes sociais! Ninguém pode ser quem não é. E ser quem se é não prejudica ninguém. E a mais ninguém diz respeito! Disse!"





Foto: Instagram 1 de 6 José Carlos Malato Foto: Instagram 2 de 6 Sam Smith Foto: Instagram 3 de 6 Sara Ramirez Foto: Instagram 4 de 6 Filipe Sambado Foto: Instagram 5 de 6 Janelle Monáe Foto: Instagram 6 de 6 Jonathan Van Ness