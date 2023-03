Futura secretária de Kate Middleton rejeitou-a. Eis porquê

Afinal, Alison Corfield não é a nova secretária de Kate Middleton, como a imprensa internacional tinha anunciado há algumas semanas. A especialista em relações públicas não aceitou a proposta devido à atenção mediática que este emprego iria requerer. Segundo o Sunday Times, a mulher de 51 anos preparava-se para assumir a função, mas acabou por retroceder na decisão.



Em vez de trabalhar com a princesa de Gales, Alison optou assim por ficar no seu cargo atual: é o braço direito de Jamie Oliver, conhecido chef inglês, há mais de oito anos. Antes disso, foi assistente de bordo e participou em diversas campanhas com grandes nomes da política britânica.



Após a demissão de Hannah Cockburn-Logie, antiga secretária que integrou a equipa da Firma durante dois anos e meio até à sua renúncia em setembro passado, e agora com a recusa de Alison, a família real continua na procura pela candidata ideal para a prestigiada posição.