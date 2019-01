Numa sociedade ocidental que tem vindo a trabalhar para minimizar estereótipos de beleza, a relação das mulheres com o seu corpo continua a ser um desafio. Este tipo de exigências e rótulos atribuídos resultam muitas vezes em problemas mais graves, na tentativa de atingir a dita "perfeição". Anorexia e bulimia são os exemplos mais comuns no que diz respeito a distúrbios alimentares, mas existem muitos outros que afetam mulheres e homens de todas as idades.

Várias celebridades passaram por transtornos deste tipo e por isso, partilharam as suas experiências e histórias: reunimos algumas delas.

Victoria Beckham

A ex-Spice Girl sempre manteve uma silhueta elegante, no entanto, em vários momentos demonstrou uma magreza demasiado acentuada. Em 2001, Victoria terá admitido, no seu livro autobiográfico Learning to Fly que sofreu com distúrbios alimentares, mais concretamente na altura em que pertencia ao grupo Spice Girls, uma vez que os managers da banda faziam pressão em relação ao peso. Beckham contou ainda que sofreu de bulimia e anorexia após o nascimento do seu primeiro filho.

Kesha

Numa entrevista para a revista americana Rolling Stone, a cantora terá partilhado a pressão que sentiu para ter um determinado peso e "tamanho" de forma a integrar-se no mundo da música. "Eu estava lentamente a matar-me de fome".

Christina Ricci

A atriz lutou contra a anorexia durante a sua adolescência e a sua fama não ajudou na recuperação. Com apenas 14 anos e em plena tentativa de recuperação, a doença de Christina foi divulgada na imprensa, o que tornou o processo ainda mais difícil.

Victoria da Suécia

A princesa terá passado uma fase complicada na sua adolescência devido aos seus problemas com a alimentação. Aos 21 anos, a princesa Victoria teve uma desilusão amorosa que a levou a sofrer de anorexia. A sua recuperação foi feita sobretudo através da prática regular de desporto.

Jane Fonda

A atriz norte-americana considerada um símbolo sexual na década de 60, terá lutado contra a anorexia e bulimia durante 25 anos e confessou sentir-se mais feliz a partir dos seus 50 anos. Antes disso, Jane terá vivido uma luta constante contra os dois tipos de distúrbios alimentares.



Alanis Morissette

A cantora canadiana teve bulimia e anorexia durante cinco anos, doenças que ultrapassou através da terapia. Numa entrevista à revista Women’s Health, Alanis associou os distúrbios alimentares à falta de "fronteiras" e à violação de "limites" em diversas áreas da sua vida.

Lady Gaga

A cantora e atriz chegou a lançar uma secção no seu website chamada "Body Revolution", onde encorajava os seus fãs a partilharem fotografias deles mesmos e a aprenderem a gostar dos seus defeitos, devido a traumas causados pela perda e aumento de peso enquanto criança. Gaga tem vindo a lutar contra distúrbios alimentares há mais de dez anos.

Lily Collins

Lily Collins passou pelo mesmo que a sua personagem no filme Até aos Ossos (2017), que acompanha uma jovem vítima de anorexia em estado grave. A atriz confessou que terá sido difícil e assustador interpretar uma rapariga com anorexia, quando já lutou contra a doença durante a sua adolescência.

Ireland Baldwin

A modelo filha de Kim Basinger e Alec Baldwin revelou em agosto de 2018, através das suas redes sociais, que lutou contra a anorexia. Ireland terá dito que os seus hábitos alimentares pioraram devido a comentários negativos nas redes sociais.

Portia de Rossi

No livro escrito pela atriz, "Unbereable Lightness: A Story of Loss and Gain" Portia conta como a sua batalha contra a anorexia e bulimia começou quando tinha apenas 12 anos. A mulher de Ellen DeGeneres, sofreu distúrbios alimentares durante a altura em que foi colocada nas passerelles, tendo chegado a passar uma semana inteira sem comer por pressão dos seus agentes de moda.

Demi Lovato

A cantora, revelou ao site BuzzFeed os problemas que teve com a sua imagem e com o seu corpo, que deram origem a distúrbios alimentares. "Percorri um longo caminho, mentalmente, emocionalmente e ainda fisicamente e por isso estou orgulhosa de mim."

Zoë Kravitz

A filha de Lenny Kravitz terá sofrido com distúrbios alimentares durante a sua adolescência. A atriz sentia uma necessidade de se igualar às modelos das revistas e entre os 13 e os 17 anos sentiu-se frustrada com a sua aparência, o que resultou em anorexia e bulimia.

Kate Winslet

Antes de interpretar Rose, no filme Titanic, em 1997, a atriz desenvolveu bulimia durante a sua adolescência, por ter sido uma "criança gordinha", como contou em várias entrevistas, e pelo bullying que isso despoletou. Atualmente confessa sentir-se bem com o seu corpo e condena os padrões de beleza que apelam à magreza.

Ashley Rickards

Mais conhecida pelo papel de Jenna na série televisiva da MTV, Awkward. , Ashley falou no livro que lançou em março de 2015 sobre os distúrbios alimentares que desenvolveu enquanto adolescente por estar "farta de se sentir gorda e rejeitada". Aos 14 anos, quando se mudou para Los Angeles para se tornar atriz, a situação agravou-se quando designers, dirctores de castings e mesmo atores elogiavam a sua magreza.

Mary-Kate Olsen

Mary-Kate Olsen sofreu de anorexia nervosa em 2004. Este tipo de anorexia é influenciado não só pela insuficiente dieta alimentar, mas também por componentespsicológicos.



Calista Flockhart

Calista Flockhart admitiu que sofreu de distúrbios alimentares na altura em que interpretava o papel principal na série Ally McBeal. Os distúrbios terão sido causados pela quantidade de stress a que estava sujeita o que a levou a comer menos e a fazer demasiado exercício.



Princesa Diana

Também Lady Di sofreu com problemas alimentares. Em meados da década de 80, Diana terá sofrido de anorexia e bulimia, causadas inicialmente pela depressão. Em agosto de 2017, o filho William, terá revelado num documentário o orgulho que sentiu devido à princesa ter tornado a sua batalha pública.