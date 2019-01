Chiara Ferragni partilha fotografia em topless para quebrar estereótipos

Chiara Ferragni publicou uma fotografia na rede social Instagram em topless e com a descrição "But you’re a mother" ("Mas tu és mãe"). Depressa a publicação se tornou viral e a secção de comentários mostrou um misto de reações.

Ferragni colocou a fotografia com a descrição de forma a traduzir uma das suas mensagens poderosas. A blogger quis mostrar que as mulheres que já foram ou são mães, ainda podem continuar a ser mulheres tão sexy como eram antes de ter uma criança. "Mas tu agora és mãe" foi uma das frases que a italiana de 31 anos mais ouviu depois do nascimento de Leo, o seu primeiro filho – isto porque quis continuar a ser quem sempre foi.

Na fotografia, Chiara aparece despida e sem soutien mas a cobrir o peito com as mãos.