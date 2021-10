Mulher de Alec Baldwin quebra silêncio sobre o marido

Na passada quinta, 22, a notícia do acidente fatal ocorrido no set de filmagens da película Rush tomou o mundo de assalto e consternação. O ator Alec Baldwin, 63, havia alvejado acidentalmente a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, 42, e ferido o realizador Joel Souza, entretanto já com alta hospitalar.

O filme estava ser rodado em Santa Fé, no Estado do Novo México e o ator recebeu a informação prévia de que a arma de fogo em questão não estaria carregada. Para choque de todos, tal não se verificou e o pior sucedeu.

Agora, a mulher do ator, a empresária Hilaria Baldwin, 37, quebrou o silencio na sua conta oficial de Instagram, manifestando o seu apoio, não só à família de Hutchins, como ao marido "O meu coração está com Halyna. O seu marido. O seu filho. A sua família e os seus entes queridos. E o meu Alec." E continuou, "diz-que não existem palavras porque é impossível expressar o choque e a dor no coração de um acidente tão trágico. Coração partido. Perda. Apoio". Algumas celebridades como Melanie Griffith prestaram apoio ao casal Baldwin através dos comentários ao post.

A declaração de Hilaria surge após o próprio Alec Baldwin ter comentado o sucedido na sua conta de Twitter, na última sexta. "Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, mulher, mãe e colega profundamente admirada", publicou o ator, completando de seguida que se encontrava a colaborar com a investigação policial em curso e oferecendo o seu apoio ao viúvo da diretora de fotografia, Matthew Hutchins, e ao filho do casal, Andros, 9.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and