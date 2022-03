Bruce Willis e mais 7 atores que desistiram de representar por doença

Michael J. Fox Foto: Getty Images

, estrela do aclamado, foi diagnosticado com a doença de Parkinson no início de 1992. Foram poucos os filmes que fez depois disso, embora tenha feito várias aparições em documentários, e ainda assista a algumas exibições de prémios. Tem 60 anos e há três décadas que está forçosamente afastado das câmaras., ou o temível Darth Vader na trilogia original da, foi diagonisticado em 1990 com sintomas da artrite de Prowse, que ele já tinha sentido na adolescência. Em 2001, sofreu de um ataque de artrite séptica, que paralisou ambos os braços, e exigiu uma cirurgia complicada. Em 2009, ele revelou ao público que estava a lutar contra o cancro da próstata, e desde 2010 que não atua., que se tornou mais famosa com o papel de Wendy Torrance no filme de Stanley Kubrick,, mas também entrou eme esteve ao lado de Robin Williams emviu a sua carreira terminar forçosamente em 2002, quando optou por se reformar da vida pública. As razões ligam-se a questões de saúde mental, embora Duvall nunca tenha falado abertamente sobre isso.uma das primeiras negras a ter um papel de destaque na televisão americana, ficou conhecida como a Tenente Uhura, na telessériedos anos 60. Quando anunciou que se ia retirar, até Martin Luther King Jr. apelou a que ficasse na indústria, e Nichols ainda fez algumas longas-metragens relacionadas com a série, mas foi só. Em 2015, aos 82 anos, sofreu um AVC, que lhe afetou algumas capacidades de fala, e a afastou em definitivo da representação.conhecida pelo filmede Woody Allen, mas sobretudo pela personagem Meg Masters em, revelou que tinha esclerose múltipla em 2013, uma doença muito grave que ataca o sistema nervoso central. Hoje, já afastada da representação, é ativista em causas ligadas ao problema mas também ao meio ambiente, sendo mentora de iniciativas de investigação de esclerose múltipla e campanhas de sensibilização.estreou-se no papel de Heather Duke emdos anos 80, e depois como Brenda Walsh em. Em 1999, foi diagnosticada com a doença de Crohn. A seguir, em 2005, foi-lhe diagnosticado um cancro da mama que se espalhou por outros locais do seu corpo. Para combater o cancro, foi submetida a cirurgia, quimioterapia, e radioterapia. Desde então, ela anunciou que o cancro está em remissão, mas afastou-se, inevitavelmente, do cinema e da representação no geral., famoso pelo seu papel de Dumbledore na saga Harry Potter, começou a debater-se com problemas de memória em 2015, tendo-se afastado primeiro do Teatro e depois do Cinema. Acabou por fazer apenas o episódio piloto da série de humor