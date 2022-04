Hailey Bieber alerta fãs. Tomar a pílula pode levar a AVC

Hailey Bieber, de apenas 25 anos recorreu ao seu canal de Youtube para, pela primeira vez, falar sobre o "maior susto da sua vida", referindo-se em pormenor ao AVC e consequente internamento que sofreu a 10 de março. No vídeo, Hailey Bieber conta que, segundo os médicos que a examinaram, a criação do coágulo sanguíneo poderá estar relacionada com a toma de métodos contracetivos orais.

"Tinha começado a tomar a pilula, que nunca deveria ter começado porque sofro de enxaquecas de qualquer forma", afirmou. "Simplesmente não falei com os meus médicos sobre isto, e devia tê-lo feito. Portanto, senhoras, se sofrerem de enxaquecas e começarem a tomar a pilula não se esqueçam de avisar o vosso médico, porque sofrer derrames é um potencial efeito secundário da toma deste tipo de métodos [contracetivos]", alertou a modelo.



A toma de contracetivos hormonais é, de facto, um dos fatores que pode levar a um possível acidente vascular cerebral, embora existam poucas probabilidades de tal acontecer, dizem os especialistas. "No entanto, em mulheres com outros fatores de risco de AVC (como enxaquecas e tensão arterial alta), a probabilidade pode ser maior e, na maioria dos casos, o uso de contracetivos orais deve ser desencorajado," escrevem os neurologistas Sarkis Morales-Vidal e José Biller na revista de medicina Medlink Neurology.

A mulher do cantor Justin Bieber acrescentou que outras condições podem ter contribuído para o problema de saúde em questão, tal como o seu recente diagnóstico de covid-19 e a realização de longas viagens. No vídeo, explicou ainda que os médicos descobriram como é que o coágulo viajou até ao seu cérebro. A causa foi um FOP (foramen ovale patente), uma pequena abertura no coração que, por norma, fecha após o nascimento, um problema que já foi resolvido através de cirurgia, partilhou Hailey, que está a recuperar totalmente.