Grammy Awards: o melhor, o pior, e o "assim assim"

A noite dos Grammy Awards foi das mulheres com as artistas femininas a vencerem a maioria dos prémios e a alcançar alguns records. Beyoncé tornou-se na mulher mais premiada da história dos Grammys, levando para casa quatro prémios: Melhor Vídeo Musical com Brown Skin Girl, Melhor Performance R&B, com Black Parade, Melhor Performance Rap (Megan Thee Stallion feat. Beyoncé) com Savage,tema que também lhe deu o galardão de Melhor Canção Rap.

Taylor Swift tornou-se na primeira intérprete feminina a ganhar o prémio de Álbum do Ano por três vezes, desta vez com Folclore. Billie Eilish conquistou o prémio de Gravação do Ano com Everything I Wanted, repetindo a vitória de 2020 na mesma categoria.

H.E.R., artista revelação, levou para casa o prémio de Canção de Ano, com I Can't Breathe (Não consigo respirar), um tema inspirado pelo assassinato de George Floyd. Meghan Thee Stallion recebeu o Grammy de Revelação do Ano, sendo a primeira artista de 'rap' a triunfar nesta categoria desde Lauryn Hill em 1999.



