A rotina de exercício de Kate Middleton em que todas nos conseguimos rever

Encontrar tempo para fazer exercício físico numa agenda já de si bastante preenchida não é uma tarefa fácil. E nem a realeza britânica, neste caso Kate Middleton, parece estar isenta de pequenos dilemas como este.

A princesa de Gales reuniu-se recentemente com a equipa inglesa da Liga de Rugby em cadeira de rodas – da qual é padroeira, cargo que herdou de Harry – para celebrar a sua vitória contra a França no Campeonato Mundial. Durante a conversa descontraída, questionaram Kate sobre a sua rotina de exercício, ao que a princesa de Gales respondeu que está completamente nas mãos do seus filhos pequenos: George, de 9 anos, Charlotte, de 7, e Louis, de 4. Baseia-se em "correr para todo o lado atrás das crianças", noticiou o Daily Mirror. "Faço tudo, cada vez que consigo encaixar um pouco de exercício faço-o, até saltar no trampolim com os meus filhos antes de irem para a escola", disse.

Além disso, somos "sempre ligeiramente competitivos uns com os outros" no que toca a desporto. "Todos gostam, e o Louis é louco por rugby. Eles estão numa idade em que simplesmente adoram andar a correr por aí".