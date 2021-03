O que acontece ao nosso corpo se bebermos 3,5 litros de água por dia?

De nutricionistas a cardiologistas, passando por personal trainers, é frequente ouvirmos sobre a importância de beber pelo menos 1,5 litros de água por dia, e acompanhar as refeições com esta bebida em vez de sumos processados. Elizabeth Barchi, especialista em Medicina Desportiva, vai mais longe e diz ao site Bustle que se deve tentar chegar aos cerca de 3,5 litros de água diariamente. A juntar à hidratação, "beber água com as refeições pode ajudar a dissolver os alimentos no estômago." E se tiver prisão de ventre, a médica reforça que beber esta quantidade de água pode ajudar no fluxo digestivo, até porque faz com que sintamos que estamos mais "cheios" após as refeições.



As vantagens de tal ingestão diária de água não ficam por aqui. Se se fizer exercício físico (hábito essencial), uma boa hidratação permitirá manter o fluxo de sangue necessário para o oxigénio chegar aos músculos. Alguns estudos também mostram que beber mais líquidos (não estamos a referir-nos a vinho ou cerveja, claro) ajuda a que os rins eliminem toxinas mais rápido, além de beneficiar o seu funcionamento. Claro que beber água também aumenta a nossa energia. Se sentirmos sede é mau sinal, significa que estamos com os níveis de água em baixo, e é preciso beber água imediatamente.



temperatura corporal dentro da média e melhora o desempenho do nosso cérebro.