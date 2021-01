Afinal devemos ou não beber água às refeições?

Uma boa hidratação é essencial, ao corpo e ao dia a dia. Disso estamos todos de acordo, felizmente. Até porque temos resoluções de ano novo a cumprir e, mais uma vez "beber entre 1,5l a 2l de água por dia" é uma delas.

No entanto, para além de assegurar a manutenção das funções físicas e cognitivas normais, os benefícios colaterais da ingestão regular de água são imensos: acelera o metabolismo, ajudando na perda de peso; mantém a pele saudável; melhora a concentração; diminui a ansiedade e até a probabilidade de uma ressaca; para mais é indispensável ao sistema digestivo.

Ora, é neste último ponto que surgem algumas dúvidas. De facto, há quem acredite que beber água durante as refeições aumenta o risco de complicações na digestão. Há mesmo quem hesite veemente encher em demasia o copo sob pena de inchaço abdominal, problemas digestivos (pela diluição das secreções digestivas) ou até dificuldade em emagrecer. Será mesmo assim?

À Madame Figaro, e ainda antes de 2020 terminar, o gastroenterologista Oliver Spatzierer afirmou que não há nenhum artigo científico que corrobore esta tese, até porque "o corpo está bem feito e adapta-se ao que ingerimos, não sendo um copo ou mesmo três copos de água que vão mudar tudo".

Na mesma publicação, junta-se a nutricionista Alexandra Dalu que vai mais além, insistindo inclusivamente que uma boa hidratação às refeições pode ser até benéfica. Como? Amolecendo o bolo alimentar, regulando a acidez própria do estômago e, cima de tudo, tornando obrigatórias pausas durante a refeição, que nos ajudam a comer mais devagar e a mastigar melhor.

Já percebeu onde queremos chegar? Beber água durante a refeição envia um sinal de saciedade ao cérebro, que faz com que automaticamente comamos menos – e por esse ponto de vista, sim ajuda a emagrecer. Dalu dá um conselho ainda melhor "Dois copos grandes de água ingeridos 30 minutos antes de cada refeição atuam como um inibidor natural do apetite".

Esperemos ter-lhe tirado todas as dúvidas – por agora, pelo menos. Quanto ao tipo de água, tanto o gastroenterologista como a nutricionista estão de acordo e esclarecem: prefira água sem gás (pelo menos se tem tendência ao inchaço) e servida à temperatura ambiente (evitando uma grande discrepância entre a temperatura da bebida e do corpo). Já quanto à questão de se dever ou não beber água engarrafada opte por água mineral enriquecida com cálcio, bicabornato e magnésio.