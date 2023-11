Fundação do Gil lança jogo de cartas inovador para apoiar saúde mental infantil

A Fundação do Gil anuncia um passo inovador em direção à promoção do bem-estar emocional e diálogo familiar com o lançamento de "O Oceano das Emoções". Este jogo de cartas, cuidadosamente desenvolvido, não só visa fortalecer os laços familiares, como também apoia a saúde mental infantil. Como parte integrante do compromisso social mais amplo da fundação, cada carta cria não apenas uma experiência única para as famílias, mas também contribui para a Clínica do Gil, um projeto vital no panorama da saúde pediátrica.

Dedicado a facilitar diálogos abertos sobre emoções e desafios familiares, "O Oceano das Emoções" é mais do que um jogo - é uma ferramenta pedagógica envolvente. Com 48 cartas de jogo e duas cartas de regras, o jogo utiliza perguntas inteligentes e ilustrações cativantes para incentivar os jogadores, de todas as idades, a partilharem abertamente os seus sentimentos e preocupações.

48 cartas de jogo e duas cartas de regras Foto: DR

Patrícia Boura, Presidente Executiva da Fundação do Gil, afirma que este jogo faz parte de uma linha de merchandising alinhada com a missão da fundação, especialmente o novo projeto da Clínica do Gil. A disponibilidade para compra nas lojas ZIPPY e na Note não só oferece às famílias uma oportunidade de enriquecer as experiências, mas também contribui integralmente para a continuidade de iniciativas cruciais na área da saúde mental.

A Clínica do Gil, projeto recente da Fundação, é um espaço que oferece suporte vital para crianças e suas famílias que enfrentam desafios significativos no âmbito da integração escolar e social, bem como outras questões relacionadas à saúde mental. Para mais informações, visite o site da fundação e o da clínica do gil.