Shopping. 5 looks para a passagem de ano

Look 1 Foto: DR

Look 2 Foto: DR

Look 3 Foto: DR

Look 4 Foto: DR

Look 5 Foto: DR

Vestido em veludo, €245, Ganni. Brincos Herbarium Cluster em prata 925 com cristais e zircónias, €59, Pandora. Carteira, €446, Clio Peppiatt. Sapatos em veludo, €35,95, Zara.Vestido em cetim, €130, Massimo Dutti. Brincos Sugar party em prata com pérolas cultivadas, €119, Tous. Carteira em pele com missangas, €427, 0711 em Farfetch.com. Mules em pele, €620, Jacquemus.Vestido em malha de seda e malha tule, €980, Loewe. Brincos em pérola com cristais, €240, Jiwinaia em Ssense.com. Carteira Carmen em crepe bordada com missangas, €280, Staud. Botas em seda e metal, €1190, Dries Van Noten.Top em cetim, €22,95, Zara. Calças em ganga, €35,99, Parfois. Brincos Stud Millenia lapidação octogonal, lacados a ródio, €95, Swarovski. Carteira Bean em pele, €240, Staud. Sandálias em pele, €351, Simon Miller em Ssense.comBlusa em organza com plumas, €690, Oséree em Mytheresa.com. Calças em sarja, €49,99, H&M. Gargantilha em metal com strass, Mango. Carteira Caldera em metal, €735, Cult Gaia. Mules em pele metalizada, €450, Coperni.