Dormir antes da meia-noite: um hábito a adotar ou um mito?

A resposta é difícil, devido à divisão da noite em: primeiro "lento", "leve" e "profundo", durante o qual o cérebro produz ondas cerebrais lentas, e depois o sono paradoxal, ou "sono dos sonhos" – altura em que o cérebro está tão ativo como quando estamos acordados.Numa entrevista à Madame Fígaro, Philippe Beaulieu, médico especialista do sono e em Terapias Comportamentais e Cognitivas, afirma que é durante oque as funções vitais abrandam – ao início da noite – e que há um descanso cardiovascular e metabólico. Portanto, se seguirmos esta lógica, Beaulieu afirma que as primeiras horas da noite são as mais importantes a nível fisiológico e regenerativo.Isso não significa que as primeiras horas de sono devam ser às 3 da manhã. "Neste caso as primeiras não serão as mais importantes já que o nosso relógio biológico sabe que temos de acordar passado pouco tempo", afirma a investigadora em Neurociências da Universidade de Geneva, Virginie Sterpenich, em entrevista à mesma publicação. Ao ir dormir tarde, arrisca-se a ter vontade de petiscar ou de negligenciar as horas de sono lento, entrando diretamente no estado REM (fase mais importante do sono em que são processados conhecimentos e memórias).Se quer ter um sono benéfico , é importante que mantenha a. Virginie Sterpenich aconselha. Um truque para manter esta regularidade é não mudar muito as horas a que acorda – nem ao fim de semana.Os conselhos deixados pelos especialistas passam por perguntar a si mesmo: "Como me sinto durante o dia quando durmo x número de horas?", "Como me sinto quando durmo (ou não) o suficiente?"; é também essencial que o ambiente à sua volta não seja suscetível a sentimentos de adrenalina ou entusiasmo antes de dormir. É aconselhadoou bebidas energéticas. A investigadora em Neurociências afirma ainda que é apenas preciso umtodas as noites para que o corpo perceba que é altura de dormir.